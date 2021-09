“Os espetáculos integram-se na digressão mundial ‘The best of The Divine Comedy’, que como o próprio nome indica celebra os grandes temas lançados por Hannon e companhia, num percurso já longo que começou em 1989”, pode ler-se no comunicado da promotora House of Fun.

Os bilhetes vão ser colocados à venda no próximo dia 17 de setembro.