Este ano, o evento irá decorrer no Espaço Laboratório, abrindo portas às 19h00 do dia 6 de outubro, com um mercado, seguindo a programação, nesse dia, com atuação de Belle Dommage, e no dia seguinte Mr. von Whatever, Lady Lasagna, Alejandro & Naomy Beauty e Stela Nutela.

Durante dois dias, os artistas apresentarão espetáculos de burlesco, canto, dança, ilusionismo, ´freakshow´, comédia e artes circenses, numa programação organizada pela associação de artistas Grande Cabaret Lisboa, em parceria com a Cartola de Artistas e o novo Espaço Laboratório.

O festival "recupera o estilo boémio das grandes metrópoles europeias, com o intuito de inscrever Portugal no mapa dos festivais internacionais deste género artístico", sublinha a organização.