"Dancing With the Devil... The Art of Starting Over" é o mais recente álbum de Demi Lovato e chegou aos serviços de streaming de música a 2 de abril.

Para promover o novo disco, a cantora norte-americana aceitou o desafio da "Tiny Desk" e brindou os fãs com um concerto intimista e emotivo. O vídeo da atuação foi partilhado esta quarta-feira, dia 14 de abril, no Youtube.

"Tell Me You Love Me", lançada por Demi Lovato em 2017, abriu o alinhamento do concerto, seguindo-se "Dancing With The Devil…The Art Of Starting Over".

Veja o vídeo: