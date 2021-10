Toy processou o partido Chega por alegado uso abusivo e não autorizado de canções suas. Em causa está, por exemplo, o uso do tema "Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)" durante a campanha eleitoral das autárquicas.

Ao Correio da Manhã, o cantor diz que não recebeu qualquer pedido do partido, acrescentando que a letra do tema foi alterado. "Falei com a Sociedade Portuguesa de Autores e eles também não receberam qualquer pedido por parte do Chega", frisou Toy ao jornal, acrescentando que não se identifica as ideias do partido.

"Por amor de Deus, irem ao meu guarda-fatos vestirem a minha roupa, alterarem as bainhas e não me dizem nada?! É uma coisa impensável. Só mesmo quem não tem dois dedos de testa é que faz uma coisa destas", acrescentou o artista à revista Flash.

"Aqui não há zangas não há nada. Houve mais pessoas a usarem a minha música mas tiveram a hombridade de me pedirem autorização. Aqui, usaram a minha música sem pedir autorização e trocaram a letra", acrescentou.

Ao jornal diário, André Ventura sublinhou que a responsabilidade é de "operadores externos": "Se houver responsabilidades para apurar, que sejam apuradas. Mas já é hora de acabar com esta cultura de pseudoesquerda elitista em Portugal".