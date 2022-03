O Piano Day é uma iniciativa internacional recente, lançada em 2015 pelo músico alemão Nils Frahm, para celebrar este instrumento de cordas e tudo o que lhe está associado, em particular "intérpretes, compositores, construtores, afinadores e, acima de tudo, os ouvintes", como se lê na página oficial.

A celebração acontece anualmente ao 88.º dia do ano - porque a maioria dos pianos tem 88 teclas - com concertos e recitais em várias cidades e a divulgação de compilações com alguns dos intérpretes participantes.

Este ano, a par de celebrações em cidades como Berlim, Praga, Paris, Londres, Madrid, Melbourne e Quioto, haverá também concertos no Musicbox, em Lisboa (no dia 29), e no Salão Brazil, em Coimbra (no dia 30).

Em cada um dos dias haverá três atuações do pianista Tiago Sousa, do multi-instrumentista João Pedro Coimbra e do pianista italiano Bruno Bavota, todos eles com música recente editada para mostrar ao vivo.

Tiago Sousa, músico e compositor com um passado no rock e um percurso trilhado na música contemporânea, meditativa e experimental, lançou em janeiro "Organic Music Tapes vol.1", que inaugura uma nova série de composições a partir de padrões ligados à natureza.

Bruno Bavota, multi-instrumentista napolitano, que se estreou discograficamente em 2010, lançou esta semana um novo registo, intitulado "For Apartments: Songs & Loops", marcado por composições em sintetizadores.

João Pedro Coimbra, antigo fundador dos Mesa, membro dos Bandemónio e dos Três Tristes Tigres, que mistura piano e sintetizadores, avançou em 2019 com um projeto em nome próprio, intitulado Vibra, inspirado em espaços públicos e típicos do Porto.