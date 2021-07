"Uma Noite na Lua", monólogo sobre escritor sem um único título publicado que luta para terminar uma peça sobre um homem solitário, vai estar em cena no Estúdio Time Out, em Lisboa, de 3 a 30 de agosto.

"Uma peça cómica, poética, dramática e romântica ao mesmo tempo", frisa a promotora em comunicado. Em Portugal, "Uma Noite na Lua" é protagonizada por Pedro Hossi e encenada por António Terra, com adaptação de texto de António Terra e Pedro Hossi, revisão de José Eduardo Agualusa e produção por H2N – Hugo Nóbrega.

O texto, escrito por João Falcão, arrebatou diversos prémios e foi um grande sucesso junto do público e da crítica. No Brasil contou com duas montagens e interpretação, de Marco Nanini e Gregório Duvivier.