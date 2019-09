“Uma Solidão Demasiado Ruidosa” tornou-se uma obra de culto sobre a indestrutibilidade da memória e da palavra e o seu poder redentor em tempos bárbaros, afirma a editora.

O próprio autor confessou ter vivido apenas para escrever este livro.

Traduzido do checo por Ludmila Dismanová, com capa de Mariana Malhão, esta nova edição vem repor no mercado livreiro um livro que não era publicado desde 1992, ano em que surgiu pela primeira vez em Portugal, pelas edições Afrontamento.

Bohumil Hrabal (1914-1997), considerado um dos maiores escritores checos do século XX, foi toda a vida “compincha de caneca erguida nas tabernas de Praga, amigo da boa cerveja e de gatos (a ordem é aleatória)”, descreve a editora.

Cedo este autor se deixou seduzir pelos encantos da capital checa, tirou o curso de Direito, que nunca exerceu, viveu a ocupação nazi e a repressão do pós-guerra, e teve um sem-fim de ofícios, que lhe serviriam de inspiração para os seus livros: de ferroviário durante a guerra (“Comboios Rigorosamente Vigiados”, 1965, adaptado ao cinema em 1967) a prensador de papel (“Uma Solidão Demasiado Ruidosa”, 1976), passando por contrarregra e telegrafista.

As suas obras circularam clandestinamente após a Primavera de Praga, foram banidas e queimadas, e, a par de outros intelectuais, Bohumil Hrabal foi acossado pelo regime comunista e pelos censores do Estado.

Distinguiu-se pela publicação de obras como “Eu que Servi o Rei de Inglaterra” (1971), “A Terra Onde o Tempo Parou” (1973), ambos publicados em Portugal também pela Afrontamento, e “Terno Bárbaro” (1973), em versão portuguesa da Teodolito.

As suas obras caracterizam-se pelo humor grotesco e irreverente e pela obsessão com o discurso autêntico e pitoresco do seu povo.

No seu último dia de vida, caiu da janela do quinto andar, num hospital de Praga, ao dar de comer aos pombos.