Falta pouco mais de uma semana para o regresso do Vagos Metal Fest. O festival de metal (e seus derivados), produzido pela Amazing Events desde 2016, vai para a sua quarta edição e apresenta, este ano, uma mão cheia de boas razões para visitar a Quinta do Ega, na Vila de Vagos, de 8 a 11 de agosto.

Comecemos pelo mais importante: o cartaz. Estão confirmadas mais de 30 bandas (25 internacionais, 13 nacionais), entre as quais são destaque os noruegueses Satyricon (na foto abaixo), os norte-americanos Six Feet Under (grupo fundado em 1993 que finalmente se estreia em Portugal), os finlandeses Stratovarius e os suecos Candlemass. Mas estes não são os únicos concertos imperdíveis desta edição: Alestorm, Death Angel, Watain, Napalm Death e Jinjer também prometem convencer a comunidade metaleira a alinhar numa romaria de milhares à vila de Vagos.

O recinto também terá muitas novidades, como um "beer garden"onde será possível provar as melhores cervejas artesanais produzidas em Portugal. O rio Boco estará pela primeira vez aberto para mergulhos e atividades náuticas gratuitas, como kayak e paddel surf.

Para as centenas de campistas que ficarão alojados no recinto, será colocada uma tenda de apoio com mini-mercado para compras de última hora e pontos de eletricidade para carregamento de telemóveis. No street market do festival será possível comprar merchandise e CDs, bem como fazer tatuagens.

Após os números alcançados em 2018 (17.000 espectadores) e mantendo o crescimento gradual do festival que se tem vindo a sentir, a organização conta superar a marca alcançada, contribuindo ainda para a dinamização económica do município - também em 2018, o Vagos Metal Fest trouxe um retorno económico próximo de 1.000.000,00€.

