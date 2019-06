Ed Sheeran foi o artista com a digressão internacional mais lucrativa de 2018, com 379 milhões de euros de receitas e 4,8 milhões de bilhetes vendidos.

Se vai ver o concerto do artista britânico ao vivo, a promotora Everything Is New deixa alguns avisos e informações importantes.

A QUE HORAS DEVE IR?

As portas do estádio abrem às 16h00, mas a promotora do concerto recomenda que chegue um pouco antes. "Recomenda-se a chegada atempada ao Estádio pois o processo de entrada estará sujeito à validação dos bilhetes e segurança", frisa Everything Is New.

Horas dos concertos:

Ben Kweller – 18h15

Zara Larsson – 18h45

James Bay – 19h45

Ed Sheeran – 21h00

O concerto de Ed Sheeran deverá terminar antes das 23h00.

MAPA DO RECINTO

COMO IR?

Os transportes públicos são a melhor opção para ir até ao Estádio da Luz. Veja as sugestões da promotora dos espetáculos em Portugal:

Metro – Linha Azul

Estação Alto dos Moinhos para portadores de bilhete na categoria Relvado/Bancada 0 Sul Estação Colégio Militar para portadores de bilhete na categoria Bancada Piso 0, Bancada Piso 1, Bancada Piso 3 e Relvado/Bancada 0 Sul

Comboios de Portugal:

Linha do Norte: Aconselha-se a utilização da Linha Azul do Metro em Santa Apolónia com destino às estações de Alto dos Moinhos ou Colégio Militar. Verificar acima a tipologia de bilhete correspondente à estação de Metro.

Linha de Cascais: Aconselha-se a Estação de Cais do Sodré, com ligação à Linha Verde do Metro, transbordo para a Linha Azul do Metro na Estação Baixa/Chiado e destino às estações de Alto dos Moinhos ou Colégio Militar. Verificar acima a tipologia de bilhete correspondente à estação de Metro.

Linha Sintra: Aconselha-se a Estação do Rossio com ligação à Linha Azul do Metro (Restauradores) ou a Estação de Sete Rios também com ligação à Linha Azul (Jardim Zoológico) e destino às estações de Alto dos Moinhos ou Colégio Militar. Verificar acima a tipologia de bilhete correspondente à estação de Metro.

Carris:

Estrada da Luz: Carreira 3, 726, 767 e 768

Av. Eusébio da Silva Ferreira (2.ªCircular): 750

Estação do Colégio Militar: 3, 64, 729, 765, 767 e 799

Vimeca/Lisboa Transportes:

Estação do Colégio Militar: 101, 128, 142 e 163

O QUE NÃO PODE LEVAR PARA O CONCERTO

Outras informações

O que fazer quando chegar ao Estádio?

"Quando chegar ao Estádio da Luz por favor verifique que tem o(s) seu(s) bilhete(s), identificação e o comprovativo de pagamento", frisa a Everything Is New.

À entrada deverá ter o(s) bilhete(s), o cartão de crédito/débito usado na compra (indicado no comprovativo de compra), a prova de Compra (fatura ou recibo) e um documento de identificação com fotografia válido (passaporte, cartão de cidadão ou carta de condução) que corresponda com o primeiro e último nome impressos no bilhete.

"No caso de a compra ter sido efetuada em grupo (máximo 4 bilhetes), todos os membros do grupo deverão obrigatoriamente entrar no Estádio juntos", acrescenta a promotora em comunicado.

A Everything Is New alerta ainda que "qualquer bilhete comprado através do mercado secundário (por exemplo Viagogo, Stubhub) ou qualquer outro site não autorizado, não serão válidos".

Ainda é possível comprar bilhetes?

Segundo a promotora, ainda há alguns bilhetes disponíveis. "Haverá duas bilheteiras junto ao Estádio uma em frente à entrada do Shooping Colombo (acesso pelo túnel para o estádio) e uma segunda com acesso ao estádio pelo Alto do Moinhos (junto ao Moinho)", explica a Everything Is New.