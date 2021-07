As ‘performances’ artísticas pelas ruas de Valença e Tui integram o programa do F.I.A.R.-Festival Internacional de Artes de Rua da Eurocidade, hoje apresentado publicamente, na segunda cidade do Alto Minho.

Em nota enviada às redações, a autarquia de Valença explicou que o evento vai contar com participação de “artistas de Itália, Espanha, França e Portugal”.

Teatro, dança, malabaristas, palhaços, magia e música serão algumas das ações programadas para os três dias do festival.

“A arte vai invadir os espaços abertos, conquistar as praças e as ruas e interagir diretamente com os residentes e turistas”, destaca a Câmara de Valença.

Na cidade portuguesa, os palcos do festival serão o Jardim das Amoreiras e o Largo do Governo Militar, na Fortaleza, bem como o Jardim Municipal.

Já do lado galego, em Tui, os espetáculos vão decorrer na Praza do Concello, Paseo da Corredoira e Paseo Fluvial.

As zonas históricas das duas cidades serão percorridas, ainda, por grupos itinerantes que realizarão as suas intervenções artísticas em movimento.

“Esta é uma atividade dedicada às famílias, acessível a todas as faixas etárias”, refere o município, destacando que o acesso aos espetáculos é gratuito, mas implica reserva prévia de bilhetes através das páginas oficiais dos dois municípios na Internet.

Todas as atividades terão lotação limitada e seguirão as normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A eurocidade Valença e Tui, separadas por apenas 400 metros, foi formalmente constituída em fevereiro de 2012.

Além da centenária ponte Eiffel, que percorre os 400 metros que separam as duas localidades, são ainda servidas por uma ponte internacional, que lidera o tráfego rodoviário diário entre os dois países com 15.741 veículos.