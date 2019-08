O biopic sobre a vida de António Variações, realizado por João Maia, estreou a 22 de agosto e é já o filme português mais visto do ano.

A banda de "Variações", que atuou todos os dias na mais recente edição do festival NOS Alive, regressa ao Passeio Marítimo de Algés para um concerto na Comic Con Portugal.

O espetáculo está agendado para 15 de setembro, às 18h00, no Rádio Comercial Music Stage by milk&black. Sérgio Praia, que dá corpo e voz a António Variações no filme, vai estar acompanhado por Armando Teixeira e pelos músicos Vasco Duarte (guitarra), David Santos (baixo) e Duarte Cabaça (bateria).

O Rádio Comercial Music Stage by milk&black é o primeiro palco dedicado à música da Comic Con Portugal. A Rádio Comercial fará a transmissão da sua emissão em direto no espaço durante os quatro dias do evento. O palco irá ainda receber sessões de Storytelling, onde diversos nomes da música portuguesa, como Fernando Daniel (dia 13) e SEA3P0 (dia 15) irão partilhar parte do seu percurso profissional com os fãs.

A Comic Con Portugal decorre de 12 a 15 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. A segunda fase de venda de bilhetes termina esta sexta-feira, dia 31 de agosto, com bilhetes diários (dia 12 - 20€, dia 13 - 25€, dia 14 e 15 - 30€), bilhetes weekend (sábado e domingo - 50€) e bilhetes gerais (4 dias do evento - 75€). A partir de dia 1 de setembro, a Comic Con Portugal inicia a sua terceira e última fase de venda de bilhetes.

Trailer de "Variações":