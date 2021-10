Interpretado por João Maionde, João Farraia, Pedro Walter e Vera Santana, o espetáculo tem cenografia de Steven Evan, desenho de luz de José Carlos Nascimento, figurinos de Teresa Capitão e marionetas de Teresa Varela.

Com operação de luz e som de Paulo Horta, a peça será representada na sala de ensaios do Teatro Municipal Joaquim Benite, no dia 30, às 16h00, e, no dia 31, às 11h00.