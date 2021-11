Duas visitas guiadas noturnas à exposição “Extended Atlas” assinalam, na quinta-feira, às 18:30, o encerramento da edição 2021 do “Parallel Review Lisboa", exposição de fotografia contemporânea no exterior do Mercado de Alvalade, em Lisboa.

As 42 obras que constituem esta retrospetiva - da autoria de quase três dezenas de criadores emergentes de 17 nacionalidades, que vão desde o continente europeu e americano até ao Médio Oriente - estão patentes ao público num mural com 60 metros de extensão junto ao Parque de Estacionamento do Mercado de Alvalade.

Nesse dia, Sandra Vieira Jürgens, a curadora da exposição, e Nuno Ricou Salgado, diretor artístico do projeto europeu Parallel, percorrem, em dois momentos, a retrospetiva dos trabalhos realizados por criadores desde o início do projeto, em 2017.

O acesso à exposição é gratuito, e a próxima atividade da plataforma Parallel, o “Prallel Talks Event”, realiza-se na Holanda, entre 10 e 13 de fevereiro de 2022, durante o Roterdam Photo que tem lugar no Nederlands Fotomuseum (NFM).