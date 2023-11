"Voz de Cama", rubrica/ podcast da Antena 3, chega ao palco em novembro.

O formato, da autoria da psicóloga e sexóloga Tânia Graça e de Ana Markl, que faz parte da programação das "Manhãs da 3" vai contar com um espetáculo ao vivo no Teatro Maria Matos, em Lisboa, no dia 27 de novembro.

"Queres ver respondidas todas as tuas questões ou queres ouvir o que a Ana Markl e a Tânia Graça têm para dizer….. ao vivo? O modelo do 'Voz de Cama' mantém-se: o formato pergunta/resposta é o mesmo, mas agora podes presenciá-lo no palco do Teatro Maria Matos", resume a Antena 3.

Os bilhetes já estão disponíveis nos locais habituais.