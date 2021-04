O ciclo prolonga-se até 11 de maio com Weiss a tocar "Arte da Fuga", de Bach, no cravo Taskin, do Museu Nacional da Música.

Em comunicado, o CCB realça "o intimismo" que o caracteriza: "É como se na música de câmara houvesse uma ligação direta entre o intérprete e o ouvinte, para não falar do facto de serem poucos, torna-os a quase todos solistas e conjunto ao mesmo tempo, um desafio de comunicação, entendimento e fruição entre os músicos, que torna cada interpretação num momento único", escreve o CCB.

O ciclo abre no dia 25 com Miguel Borges Coelho e o Quarteto Wihan, que vão interpretar peças de Joseph Haydn, Robert Schumann e Leos Janácek, seguindo-se, no dia 29, o Ensemble Darcos, liderado por Nuno Côrte-Real, que vai tocar Ludwig van Beethoven. No dia 02 de maio atua a pianista Pallavi Mahidhara.

O cravista norte-americano Kenneth Weiss encerra o ciclo, no dia 11 de maio, interpretando "Arte da Fuga", de Bach, no cravo Taskin.