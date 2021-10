“Há mais três nomes anunciados hoje para a edição 2022 do Amplifest. Wolves in the Throne Room e Brutus juntam-se ao alinhamento do FDS1, a ter lugar entre 07 e 09 de outubro, enquanto Anna Von Hausswolff se junta ao FDS2, marcado para 13, 14 e 15 do mesmo mês”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

Depois de ter sido adiado por mais um ano devido à pandemia de COVID-19, o Amplifest vai decorrer, no Hard Club, no Porto, em dois fins de semana de outubro.

Para a edição de 2022 já tinham sido anunciados, entre outros Lingua Ignota, Swans, SUMAC, Godspeed You! Black Emperor e Cult of Luna.

No entanto, foi hoje também anunciado o cancelamento do concerto dos Swans, uma decisão alheia à organização do evento e que resulta do adiamento da tour que o coletivo tinha prevista para o próximo ano”.