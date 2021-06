A SIC estreou no sábado, dia 5 de junho, "Alô Marco Paulo", o novo programa do cantor português. "Marco Paulo abre as portas de sua casa e você está mais do que convidado. Este sábado, o cantor está de volta à televisão para celebrar a vida e os seus grandes sucessos", resumiu o canal nas redes sociais.

A estreia do programa liderou audiências no horário com 19,4% de share. "Alô Marco Paulo", da SIC, venceu "Em Família" (15% de share), programa conduzido por Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua na TVI.

Já "Aqui Portugal", da RTP1, registou mínimos de audiência, conquistando 6,8% de share.

Apesar da liderança, o novo programa de Marco Paulo dividiu opiniões nas redes sociais. "É um programa aborrecido... o Marco Paulo em entretenimento não prende, é esquisito nas conversas", escreveu uma espectadora nas redes sociais da SIC. "Que mau gosto! Cansativo e sem conteúdo", acrescentou um seguidor.

Leia as reações dos espectadores a "Alô Marco Paulo":