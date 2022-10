A Netflix aumentou no terceiro trimestre 2,4 milhões de subscritores, segundo o seu último relatório de contas trimestral, o que superou as expectativas da própria empresa, que só esperava mais um milhão de subscritores.

O crescimento coincidiu com o lançamento de filmes como "The Gray Man: O Agente Oculto" e "Corações Marcados", a quarta temporada da série "Stranger Things" ou a minissérie "Jeffrey Dahmer", que se revelaram sucessos de audiência.

O conglomerado do streaming, que apresentou lucros de 1,398 mil milhões de dólares, conseguiu assim inverter uma tendência de perda constante, que levou a sua cotação em bolsa a sofrer a maior queda da sua história.

A empresa surpreendeu o mercado após o fecho e ganhava 14% nas transações eletrónicas após informar que atingiu o número de 223 milhões de subscritores.

O novo recorde supera o de 221,8 milhões no fim de 2021, quando a pandemia fez disparar a procura de serviços de entretenimento on-line.

A Netflix perdera 200 mil subscritores em todo o mundo no primeiro trimestre e 970 mil no segundo trimestre, que tomou medidas drásticas, como a demissão de 300 funcionários e a presentação de um novo modelo de assinatura mensal, a lançar em novembro, que inclui anúncios a troco de reduzir o custo, para atrair e manter clientes.

"Depois de um primeiro semestre difícil, acreditamos estar novamente no caminho de um crescimento rápido", expressou o grupo, que espera atingir a cifra de 227,6 milhões de subscritores até ao fim do ano.

Os resultados financeiros também superaram as expectativas do mercado, em particular o seu lucro líquido de 1,4 mil milhões de dólares entre julho e setembro, em vez dos 966 milhões esperados pelos analistas. O seu faturamento atingiu os 7,9 mil milhões de dólares.