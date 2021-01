A terceira temporada de "As Feiticeiras" regressa à HBO Portugal na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro. Nos novos episódios, as protagonistas, juntamente com o seu anjo da guarda Harry (Rupert Evans), continuam a sua batalha com 'A Fação' - uma conspiração de humanos que tentam roubar magia para si próprios, liderada pelo bilionário Julian Shea (ator convidado Eric Balfour).

"Após um impasse épico, juntamo-nos às Feiticeiras enquanto elas são forçadas a tentar salvar o mundo mágico da extinção e a navegar por uma misteriosa corrente mágica. À medida que as irmãs são desafiadas de novas formas, pessoal e profissionalmente, elas vão enfrentar monstros, tanto no mundo mágico quanto humano, - que elas nunca viram", resume a HBO Portugal em comunicado.

A série é protagonizada por Melonie Diaz, Madeleine Mantock, Sarah Jeffery, Rupert Evans, Poppy Drayton e Jordan Donica.