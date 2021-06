"Outer Banks" foi um dos sucessos da Netflix na primeira metade de 2020. Mais de uma ano depois da estreia, o serviço de streaming confirmou a data de estreia dos novos episódios.

Nas redes sociais, a Netflix anunciou que a segunda temporada da série estreia-se no dia 30 de julho. "A corrida ao ouro vai recomeçar", frisou a plataforma.

Para anunciar a data de estreia, o serviço de streaming partilhou ainda um pequeno teaser.

Veja o vídeo:

"Quatro amigos. Um verão. E um tesouro no valor de 400 milhões de dólares", resume a Netflix na sinopse, acrescentando que a produção é "emocionante", "juvenil" e ao "estilo de uma telenovela". A história conta a história de passagem à idade adulta de um grupo de jovens inseparáveis (os Pogues) residentes na estância balnear dos Outer Banks, na Carolina do Norte.

"Uma avaria geral da rede elétrica da ilha, provocada por um furacão, desencadeia uma sucessão de acontecimentos ilícitos que obriga os amigos a tomar decisões que poderão mudar o curso das suas vidas. Entre o misterioso desaparecimento do pai do líder do grupo, amores proibidos, uma perigosa caça ao tesouro e a crescente tensão entre os Pogues e os seus rivais, este verão vai tornar-se um momento inesquecível, cheio de mistérios e aventuras", explica o serviço de streaming.