No final de 2020, a Netflix decidiu surpreender os fãs de "Clube Winx", que em Portugal foi transmitida no Canal Panda, na SIC e no Nickelodeon, ao anunciar uma série em imagem real sobre as cinco protagonistas. "Fate: The Winx Saga" estreou-se na sexta-feira, dia 22 de janeiro, e rapidamente conquistou o primeiro lugar do top diário da Netflix, em Portugal.

Para continuar a promover a série, a Netflix Brasil lançou um vídeo hilariante com Bruna Marquezine e a Sasha Meneghel. "Perdi foi tudo com as perfeitas Bruna Marquezine e a Sasha Meneghel numa girls night que só poderia correr bem com o desafio Funk das Winx no final. Corram que já está no Tik Tok. E 'Fate: A Saga Winx' está à vossa espera no meu site", brinca o serviço de streaming nas redes sociais.

No Instagram, o vídeo com Bruna Marquezine e a Sasha Meneghel soma mais de meio milhão de visualizações.

Veja o vídeo: