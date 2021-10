Em comunicado, a Media Capital frisa que são muitos os desafios "para apresentar ao público nacional um projeto inovador, a começar pelo estúdio". Segundo o grupo, a CNN Portugal vai contar com "o maior estúdio de informação do país".

"A articulação com a CNN Internacional foi muito importante. Desde o início que se mostraram muito entusiasmados com a proposta de cenografia que lhes apresentámos", frisa Catarina Amaro, responsável pela cenografia do estúdio CNN Portugal.

O novo estúdio vai ter cerca de 600 m2 de área, o que permite ter sete cenários diferentes. "Para o concretizar foram necessários 1600 metros lineares de ferro, 400 m2 de MDF e 115m2 de ledwall. Ao todo estão envolvidas perto de 80 pessoas na construção e montagem do estúdio, ao longo de 120 dias", resume o canal em comunicado.

“A CNN tem vários estúdios a nível mundial. E, em Portugal, este é o maior estúdio de informação que fizemos até hoje”, revela Ricardo Silva, Gestor de Projeto da EPC, responsável pela construção de todo o estúdio.