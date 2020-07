O livro parte de uma realidade alternativa onde Hillary Rodham não casou com Bill Clinton e imagina o que teria acontecido na sua vida e aos EUA se tivesse feito uma escolha diferente.

A escritora Curtis Sittenfeld imagina uma jovem ambiciosa que evolui para se tornar uma pensadora extraordinária na última parte do século XX, passando do idealismo ao cinismo e novamente ao ponto de partida, no que é descrito como "uma parábola moderna sobre escolhas, feminismo e as razões para este país ter um relacionamento tão complicado com as mulheres no poder".

Para escrever e ser uma das produtoras executivas de "Rodham" foi contratada Sarah Treem, co-criadora da aclamada série "The Affair" e que esteve ainda ligada a "House of Cards", "In Treatment" e "How to Make It in America".

Confirmado a aposta forte, estará ainda ligado à produção Warren Littlefield, de "The Handmaid’s Tale / A História de Uma Serva".