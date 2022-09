A novela “Festa é Festa”, produzida pela Plural Entertainment Portugal e em exibição na TVI, venceu o prémio de Melhor Novela nos Venice TV Awards. A produção portuguesa competiu com telenovelas da Turquia, Canadá, Bélgica e Brasil.

"'Festa é Festa' saiu vencedora nesta que é uma das mais importantes competições internacionais de televisão. Com autoria de Roberto Pereira, “Festa é Festa” continua a cativar o público, sendo a novela mais vista em Portugal. Os habitantes da Aldeia da Bela Vida são presença diária na casa dos portugueses, onde há mais de um ano e meio animam o serão dos espectadores da TVI", celebra o canal em comunicado.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira também festejou a vitória."Que dia feliz. A novela 'Festa é Festa' ganhou o prémio de melhor telenovela a nível mundial nos Venice TV Awards. Esta é uma conquista de todos. De uma equipa que há mais de um ano e meio trabalha em alegria. E trabalha muito. Parabéns. A festa continua", escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI na sua conta no Instagram.

Nos Venice TV Awards, cerimónias que decorre sempre duas semanas depois do Festival Internacional de Cinema de Veneza, "Landscapers" venceu na categoria de Melhor Série e "Help", do Channel 4, conquistou o galardão de Melhor Telefilme.

Já "Minx", da HBO Max, venceu na categoria de Melhor Comédia.