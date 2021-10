Esta segunda-feira, 18 de outubro, arrancam as gravações de "House of the Dragon", prequela de "A Guerra dos Tronos", em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco. Nas redes sociais, a autarquia local confirmou que a rodagem vai decorrer em diversos locais e que deverá terminar a 3 de novembro.

Segundo a página de Facebook do município, o castelo de Monsanto “estará interdito a residentes e visitantes entre 18 de outubro e 13 de novembro de 2021". "A interdição visa criar condições de logística e segurança para as equipas de trabalho na montagem de cenários e equipamentos", explica a nota publicada nas redes sociais.

O Largo 1.º de Maio, a Vila de Monsanto, o Largo do Baluarte e o Largo da Relva serão alguns dos locais onde vão decorrer as gravações da produção da HBO.

Dez anos depois da estreia de "A Guerra dos Tronos", vamos continuar a acompanhar as histórias dos Sete Reinos. Depois de muitos rumores, a HBO confirmou que a série "House of Dragons" já está em produção e que se estreia em 2022.

A nova produção vai decorrer 300 anos antes dos acontecimentos de “A Guerra dos Tronos” e vai centrar-se na Dança dos Dragões, a guerra civil protagonizada pelos Targaryen.

A primeira temporada de “House of Dragons” vai contar com 10 episódios. Matt Smith, Olivia Cooke ou Emma D’Arcy são alguns dos protagonistas.