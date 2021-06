A primeira temporada de "Hell’s Kitchen" chegou ao fim este domingo, dia 6 de junho. Em conversa com os seus seguidores no Instagram, Ljubomir Stanisic recordou os concorrentes do programa da SIC e revelou que protegeu a Dona Ana.

"Todos a tratavam como mãe. E eu protegi-a um pouco, até para se aguentar no programa porque me faltava essa união em todas as equipas ", explicou o chef.

"Ela foi um elemento fundamental para mim, para o meu trabalho, para uni-los a todos. A Dona Ana tinha medo de mim, mas fazia-me mimos nas costas e dizia que era preciso ter calma”, relembrou Ljubomir Stanisic.