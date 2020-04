A emissão deste domingo, dia 5 de abril, de "Isto é Gozar Com Quem Trabalha" foi a mais visto desde a estreia. Segundo a SIC, o formato conduzido por Ricardo Araújo Pereira foi o programa mais visto da televisão portuguesa, tendo liderado, em termos absolutos, com 30,0% de share e 19,1% de audiência média.

No total, um milhão 808 mil e 200 telespectadores acompanharam o programa que contou com uma entrevista a João Cotrim de Figueiredo. Nas redes sociais, a conversa também esteve em destaque.

"Em termos de perfil o programa 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' de ontem liderou em praticamente todos os targets (no universo dos canais generalistas), com exceção dos indivíduos com mais de 75 anos, recolhendo assim a preferência da grande maioria dos portugueses, liderando em termos absolutos nos indivíduos do sexo feminino, nas donas de casa, nos indivíduos das classes A/B e C, com idades entre os 25 e os 44 anos e entre os 55 e os 74 anos e nas regiões do Norte, Centro e Sul", explica a SIC.