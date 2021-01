Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, foi um dos convidados da emissão especial desta segunda-feira, dia 25 de janeiro, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha". No programa, Ricardo Araújo Pereira brincou com o problema técnico que marcou o arranque da noite eleitoral da estação de Paço de Arcos.

"O diretor de informação da SIC esteve sob a 'reprimenda' voraz de Ricardo Araújo Pereira que apontou a falha do grafismo da SIC durante o 'Jornal da Noite' especial Presidenciais 2021 e a análise de alguns comentários de 'comentadores" no Twitter'", resume a SIC.

"Não correu bem, mas acabou por ser uma estrelinha" , brincou Ricardo Costa, em referência à vitória da SIC. "Como correu bem, estamos a ponderar o arranque da noite eleitoral nas autárquicas: inundação, corte geral de eletricidade", gracejou.

Veja aqui o vídeo.

Os jornalistas Graça Franco, da Rádio Renascença, Miguel Pinheiro, do Observador, Anselmo Crespo, da TVI, também participaram na emissão especial de "Isto É Gozar com Quem Trabalha".