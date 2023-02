Na emissão desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a minissérie, o programa e a entrevista de Marco Paulo na SIC.

"O Marco Paulo não é dono da SIC? Se não é, parece. Reparem: só no mês de janeiro houve minissérie sobre Marco Paulo; programa 'Alô Marco Paulo', apresentado por Marco Paulo; e 'Alta Definição' com convidado muito especial, o Marco Paulo. Acho que nem a Oprah tinha tantos programas em nome próprio na sua estação", começou por brincar a humorista.

"Por mim, nada contra e tudo a favor. Até me sabe a pouco", gracejou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques começou por destacar o programa do cantor. "Ana Marques continua a ter a sua liberdade de expressão muito condicionada", frisou.

Veja o vídeo: