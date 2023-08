"August slipped away into a moment in time..."

Na emissão de terça-feira, dia 1 de agosto, o programa "Mais Você", da TV Globo, celebrou o início do novo mês com a canção "august", de Taylor Swift.

No arranque do talk show, o 'papagaio' Louro Mané, o grande parceiro de Ana Maria Braga, cantou alguns versos do tema do álbum "folklore", editado em 2020.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Veja aqui o vídeo: