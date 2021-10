Marina Mota esteve esta quarta-feira, dia 27 de outubro, à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa "Dois às 10". No talk show da TVI, a atriz lembrou que "há pessoas que dizem que intimida".

"Não sei se me trouxe problemas, trouxe-me divergências. Há pessoas que dizem que intimido. Não bato em ninguém, não sou nenhum papão. Nunca fui de esconder as minhas opiniões só porque é moda ou só porque estou a falar com uma pessoa de poder. Eu sou eu e costumo dizer que sou como o algodão, não engano", sublinhou.

"Não finjo, não sou cínica, não sou hipócrita. Portanto, emito as minhas opiniões. Obviamente que, de vez em quando, não as filtro, mas tenho algum cuidado da forma como as verbalizo. Agora, nem toda a gente gosta disto", explicou a atriz da TVI.

