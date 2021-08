Miguel Moura foi um dos grandes protagonistas de "All Together Now", programa de talentos da TVI apresentado por Cristina Ferreira. Depois da participação no formato, o jovem músico recebeu vários convites, tendo já atuado, por exemplo, nas "7 Maravilhas da Gastronomia de Portugal", da RTP1, ou no programa "Em Casa d'Amália".

Este sábado, dia 7 de agosto, o músico esteve na SIC, no programa de Marco Paulo. Em palco, o jovem e o artista juntaram-se para um dueto que conquistou os espectadores.

"Marco Paulo e Miguel Moura protagonizaram um dos momentos mais emocionantes do programa ao darem voz ao tema ‘Para os Braços da Minha Mãe'", frisou a SIC nas redes sociais.

Veja o vídeo: