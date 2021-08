"Cooking With Paris" é uma das primeiras apostas de agosto da Netflix. A nova série de Paris Hilton estreia-se esta quarta-feira, dia 4 de agosto, e vai contar com seis episódios.

"Paris Hilton sabe cozinhar. Mais ou menos. E está a virar do avesso o conceito de programa culinário", adianta o serviço de streaming na sinopse da série.

"Ela não é uma chefe, nem deseja sê-lo — limita-se a aventurar-se com novos ingredientes, novas receitas e utensílios de cozinha exóticos com a ajuda das suas célebres amigas. Inspirada pelo seu próprio vídeo do YouTube viral, Paris convida-nos a acompanhá-la em tudo, desde a mercearia até à mesa posta. Entretanto, quem sabe se ela não aprende uma ou outra coisa sobre cozinha", remata a Netflix.