Depois de Mariah Carey inaugurar oficialmente a época, já chegou 'aquela altura do ano' em que as série e filmes de Natal preenchem os serviços de streaming e prendem os espectadores aos ecrãs. Esta quarta-feira, dia 16 de novembro, "Santas Cláusulas" estreia-se no Disney+ e marca o regresso de Tim Allen ao papel de Scott Calvin/Pai Natal (Santa Claus).

"O que me fez voltar? Dinheiro", graceja o protagonista em conversa com o SAPO Mag e vários jornalistas de todo o mundo. "Não foi o dinheiro, só o disse porque parecia óbvio. Foi pelo guião, foi o Jack Burditt quem escreveu o veredito", conta o ator.

"Disse não ao projeto original até o massajarmos bem e tudo foi escrito como de fosse um livro. Não significa que não possa haver um outro livro. Tudo depende deste e é um livro muito delicado para mim... trabalhámos muito nisto", explica Tim Allen.

"Cada uma das pessoas foi uma surpresa. Toda a gente, todo o elenco e fiquei emocionado com todos", acrescenta.

Veja o trailer:

"Tenho trabalhado em grandes filmes e adoro as equipas... mas, digo-vos, eles montaram a série de uma forma rápida, eficiente e bem feita. Não posso dizer-vos quanto trabalho foi investido para podermos entregar a série a todos. Todos fizeram a série e houve muito trabalho e intenso porque todos queríamos entregar a série aos espectadores", recorda.

"Santas Cláusulas" acompanha a história de Scott Calvin, que desempenha a profissão de Pai Natal há 30 anos."Mas à medida que o Natal vai perdendo popularidade, Scott perde também a sua magia de Pai Natal. Scott esforça-se por acompanhar as exigências da profissão e, ao mesmo tempo, ser um pai e marido presente. Ao descobrir que há uma forma de se reformar, Scott começa a ponderar despedir-se da função de Pai Natal e encontrar um sucessor digno, para poder dedicar-se a se tornar num melhor pai e num melhor marido", resume o serviço de streaming.

Na série, Tim Allen tem ao seu lado a sua filha, Elizabeth Allen-Dic, que veste a pele de Sandra. "Cresci a ver os filmes e é como uma tradição anual. Por isso, foi incrível estar no set e viver toda esta magia", sublinha a atriz.

"Como vocês sabem, o meu pai tem a oportunidade de interpretar o Pai Natal e essa personagem é tão especial, sinto que inspira as pessoas e que faz as pessoas felizes. Para mim, vê-lo a emocionar tantas pessoas deixa-me muito feliz", confessa Elizabeth Allen-Dic.

"Participar na série foi uma honra. Depois dos três filmes que ele fez - e que tantas pessoas adoram e que recordam no Natal -, estar na série foi uma alegria. Espero poder voltar a fazer este papel. Adorava continuar a interpretar a minha personagem, a Sandra", frisa a atriz.

Kal Penn também faz parte do elenco de "Santas Cláusulas" e interpreta o papel de Simon Choksi. Para o ator, trabalhar com esta equipa foi "maravilhoso". "Os sorrisos com que entravam e saíam do trabalho todos os dias eram contagiantes. E tenho de contar que os miúdos que entram na série são espertalhões. Nunca tinha conhecido crianças que ao verem um prato de biscoitos de Natal me dissessem: 'são reais, mas foram pulverizadas com alguma coisa, por isso não os comas'. Tipo, está bem, crianças... obrigado por essa pequena dica profissional, porque teria comido os biscoitos", brinca.

"Estou muito entusiasmada porque adoro a minha personagem. Estou encantada com a personagem desde que comecei a ler o guião. Também fiquei muito animada porque os filmes são icónicos e toda a equipa fez um trabalho incrível", acrescenta Matilda Lawler, que veste a pele de Betty.

A primeira temporada de "Santas Cláusulas" conta com seis episódios. Os dois primeiros capítulos já podem ser vistos no Disney+.