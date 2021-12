Para fazer o balanço de 2021, Eduardo Madeira partilhou um texto emotivo dedicado a Cristina Ferreira. O humorista aceitou o desafio da apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI há um ano.

"Há precisamente um ano decidi mudar de canal. O desafio partiu desta rapariga de corpo escultural e gargalhada contagiante, a Cristina Ferreira. Aceitei e, sei dizer que, nem uma única vez me arrependi dessa decisão. Ela é Focada, forte, cheia de fibra, resistente à adversidade, trabalhadora incansável, atenta a tudo, sensível, exigente, mas, para mim o mais importante de tudo, com o coração no sítio certo", começou pro frisar.

"Acusam-na de muita coisa. Atacam-na por tudo e por nada. Atribuem-lhe a culpa de chover ou deixar de chover. E ela, ouve tudo e segue, como uma senhora. Nunca a vi responder ou atacar alguém. E vocês, já viram? Pensem nisso. Tenho orgulho de estar com ela. Estarei sempre que for preciso e espero nunca a decepcionar", rematou.

Em resposta, nos comentários, Cristina Ferreira brincou com Eduardo Madeira. "Escolheste a minha melhor foto. Até nisso és um senhor", escreveu.