O episódio do passado domingo, dia 22 de dezembro, de "Pesadelo na Cozinha", foi diferente do habitual. Na emissão especial de Natal, Ljubomir Stanisic confecionou um jantar natalício para oferecer ao Centro Comunitário e Paroquial da Ramada.

O chef contou com a ajuda de diversas figuras públicas, como Jessica Athayde, Inês Gutierrez, Vera Kolodzig, Joana Azevedo, João Montez, Diogo Beja, Marcos Pinto, Cifrão, Pedro Lima e a sua mulher, Mónica Franco.

Em conversa com os convidados, Ljubomir Stanisic confessou que o primeiro prato que confecionou obrigou à evacuação da sua casa. "Não me lembro do primeiro prato que fiz, mas a minha mãe conta-me que aos cinco ou seis anos (...), me levantei da cama, às nove ou dez da noite, passei pela sala, eles não me viram, fui para a cozinha, escolhi um pacote supostamente de leite, meti no lume, meti o pacote de pudim [instantâneo ] rápido... liguei o lume e voltei para o quarto. Adormeci entretanto e a minha mãe foi-me acordar porque tivemos de evacuar a casa... porque, em vez de pôr o leite, meti um iogurte ao lume", contou.

Veja aqui o vídeo.