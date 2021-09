O mês de outubro vai trazer novidades para o público e para os fãs da Globo. Esta quinta-feira, o canal anunciou a chegada do Globoplay a Portugal, no dia 14 de outubro.

A plataforma de streaming conta com séries originais, novelas clássicas e inéditas, filmes, documentários, desporto, jornalismo, reality shows, programas de culinária, moda, decoração, saúde, bem-estar e variedades. "A maior plataforma brasileira de streaming oferece um amplo e variado catálogo on demand, além de seis canais lineares – TV Globo, Multishow, GloboNews, GNT, Premiere e VIVA. Os assinantes podem assistir o que preferirem, a qualquer momento e em qualquer lugar, através de smart TV, smartphone, tablet, computador ou notebook", adianta o canal em comunicado.

"Estamos muito felizes de finalmente apresentar o Globoplay para os portugueses. Já temos uma forte conexão com nossa audiência devido às histórias que contamos juntos há tantos anos no país. O Globoplay chega para trazer uma nova experiência para esse público", frisa Raphael Corrêa Netto, diretor de Negócios Internacionais da Globo.

"O acesso ao serviço de streaming da Globo promete abrir um leque de possibilidades para os portugueses através de conteúdos incríveis da nossa plataforma. A partir de agora, estaremos ainda mais presentes para este público tão importante para a Globo. Pela primeira vez, os fãs da nossa teledramaturgia, inclusive, poderão assistir à uma oferta selecionada de novelas inéditas simultaneamente com quem está no Brasil", acrescenta.

Além do Brasil, o Globoplay já se encontra disponível nos EUA desde o início de 2020. Em outubro, a plataforma de streaming brasileira vai alargar a sua operação a nível mundial ao ser lançada em Portugal e outros países da Europa, além do Canadá. "Consideramos o movimento de expansão como um grande passo rumo à consolidação da marca no exterior. Este movimento faz parte do processo de transformação digital da empresa, que possibilitará agora com que portugueses e brasileiros expatriados possam se conectar com nosso país e com a nossa cultura através dos conteúdos Globo", realça Corrêa.