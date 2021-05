Stone (Nuno Lopes) e Maria João (Rita Cabaço) recriaram a cena da tábua de "Titanic" no final do episódio deste domingo, dia 2 de maio, de "Princípio, Meio e Fim", da SIC.

Stone, em baixo, e Maria João, em cima da tábua, recriaram a sequência protagonizada por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet no filme de James Cameron. Com "My Heart Will Go On", de Céline Dion, como banda sonora, os atores recordaram o guião da cena palavra por palavra... mas dizer a letra "L".

"Os dois recriam palavra por palavra a cena sem dizer a letra 'L' e Luís Henrique conclui: 'Continuo a dizer que ele cabia na tábua'. Por uma questão de tempo e orçamento, não foi possível filmar a cena seguinte", explica a produção do programa.

Veja aqui o vídeo.