A 17 de outubro de 2011, dia em que foi para o ar o primeiro episódio de "A Guerra dos Tronos", ninguém imaginaria no fenómeno global no qual a aposta da HBO se iria tornar. Oito anos depois, a série inspirada na saga de George R.R. Martin vai chegar ao fim, despedindo-se do pequeno ecrã na madrugada de domingo para segunda-feira, de 19 para 20 de maio.

Episódio após episódio, a superprodução foi conquistando mais e mais espectadores em todo o mundo. Depois de dois anos à espera, os fãs finalmente começaram a descobrir o destino dos Sete Reinos e de personagens como Jon Snow, Daenerys Targaryen, Sansa Stark, Jaime Lannister, Arya Stark, Tyrion Lannister, Cersei Lannister e companhia - mas o caminho escolhido, não tem agradado a muitos dos fãs, que já lançaram uma petição online.

O trailer do último episódio:

Em Portugal, os espectadores poderão ver a estreia do último episódio da oitava e última temporada de "A Guerra dos Tronos" na televisão ou através de streaming: na madrugada de 19 para 20 de abril, às duas da manhã e em simultâneo com a estreia nos Estados Unidos, a HBO Portugal disponibiliza o primeiro episódio; à mesma hora, o Syfy Portugal arranca com a transmissão.

Lembra-se como tudo começou?

"Num mundo em que os verões duram décadas e os invernos se podem prolongar durante gerações, as tensões e jogos de poder fazem parte da vida. 'A Guerra dos Tronos' é uma história coral, num mundo mágico: a história de sete reinos onde reis, rainhas, cavaleiros, vassalos, nobres e tiranos dançam numa batalha de traição, intriga, amor e luxúria". Esta foi a primeira sinopse revelada pelo Syfy Portugal, em 2011, antes da estreia da primeira temporada.

O primeiro episódio de "A Guerra dos Tronos" ficou marcado pela morte de Jon Arryn, a Mão do Rei Robert Baratheon. O dono do Trono de Ferro desejava que o seu amigo Eddard Stark ocupasse o seu lugar. Ned deixa Winterfell e segue viagem até King’s Landing, para ajudar o seu amigo a governar os Sete Reinos. Para celebrar e selar o acordo, Robert Baratheon propõe que o seu filho Joffrey case com Sansa, uma das filhas de Ned Stark.

Com a proposta, o Rei ignorou as más relações entre os Starks e os Lannisters. Mas ainda no final do primeiro episódio, os desentendimentos entre as duas famílias ficaram claros: enquanto brincava, Bran Stark viu Cersei Lannister envolvida com o seu irmão gémeo Jaime. O Lannister, sem hesitar, empurra o pequeno Stark da janela.