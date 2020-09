Ricardo Araújo Pereira regressou à SIC este domingo, dia 20 de setembro. A estreia de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Segunda Vaga" liderou audiências e foi o programa mais visto do dia da televisão portuguesa.

No total, o programa, que contou com uma entrevista a Ana Gomes, registou 30,6% de share e foi acompanhado por uma média de um milhão 611 mil e 600 espectadores.

Já a segunda gala do "Big Brother - A Revolução" perdeu cerca de 400 mil espectadores, ficando de fora do top cinco dos programas mais vistos do dia. "O Noivo É Que Sabe", apresentado por Cláudia Vieira, foi o programa da noite mais visto.

"‘O Noivo é que Sabe’, que contou com seis partes distintas, terminou também ele a liderar, no universo dos canais generalistas, com 27,6% de share e 9,4% de audiência média, o que corresponde a 892 mil e 400 telespectadores", frisa a SIC em comunicado.

Este domingo, dia 20 de setembro, a SIC terminou o dia a liderar com 20,1% de share contra 15,4% de share da TVI e 9,5% de share da RTP1.