Para a banda sonora do episódio deste domingo, dia 13 de junho, de "Quem Quer Namorar com o Agricultor?", a equipa do programa da SIC escolheu o tema "Todos Juntos", de Nuno Ribeiro. A canção foi criada pelo jovem músico e é desde setembro o hino oficial da TVI.

No programa da estação de Paço de Arcos, a canção de Nuno Ribeiro foi a escolhida para ser a banda sonora do momento em que a agricultora Ana Palma decide que Ricardo Santos não abandona "Quem Quer Namorar com o Agricultor?".

"Todos Juntos" foi apresentado como hino da TVI na segunda emissão do programa "Dia de Cristina". Em entrevista, Nuno Ribeiro revelou que o desafio de criar uma canção para a estação foi lançado por Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI.