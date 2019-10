O episódio "Band in China", com o habitual humor absurdo e tom sarcástico na abordagem de temas polémicos, ataca as empresas norte-americanas que estão dispostas a tudo para conquistar uma parte do mercado chinês.

A animação mostra os trabalhos forçados numa prisão chinesa e faz uma paródia das empresas que pensam apenas nos interesses comerciais e cedem à censura.

As pesquisas por "South Park" no Weibo, o equivalente chinês do Twitter, e noutros sites não apresentavam nenhum resultado esta terça-feira. Algumas páginas de vídeo por streaming citavam alguns episódios, mas não era possível assistir a nenhum deles.

O incidente coincide com a polémica provocada por um tweet de um executivo dos Houston Rockets, equipa da NBA, a favor dos manifestantes pró-democracia em Hong Kong, o que provocou críticas do governo da China e ameaça prejudicar os negócios da NBA no país asiático.