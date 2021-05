Natan Dagur é um dos protagonistas da atual edição de "The Voice Norway". Nas galas em direto do programa de talentos, o jovem concorrente voltou a surpreender ao cantar "All I Want", popular tema da banda Kodaline.

Nas redes sociais, o vídeo da atuação soma dezenas de partilha. No Youtube, o vídeo soma mais de 15 mil visualizações.

Veja o vídeo:

Depois de ter conquistado os mentores e os espectadores do seu país, o jovem norueguês chamou a atenção da produção global do programa de talentos.

Após ter virado as cadeiras na "Prova Cega", na fase dos "Tira-Teimas", o artista interpretou o tema "Stay", de Rihanna. A atuação de Natan Dagur destacou-se no programa e foi eleita como uma das melhores do mundo do mês de abril pelo "The Voice Global".