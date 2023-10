A produção internacional do "The Voice" elegeu as "Provas Cegas" mais emotivas das várias edições do formato.

"'Provas Cegas' que deixaram os mentores com lágrimas nos olhos", destaca o "Best of The Voice" nas redes sociais.

No vídeo, são destacadas atuações de concorrentes da Asutrália, Estados Unidos, Hungria, Espanha, Bulgária ou Polónia.

"How Do I Say Goodbye?", de Dean Lewis, "'I’ll Never Love Again", de Lady Gaga, "No Time To Die", de Billie Eilish, ou "I Look to You", de Whitney Houston, são alguns dos temas interpretados pelos participantes do programa de talentos.

Veja aqui o vídeo.