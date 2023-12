Na gala em direto do passado domingo, dia 3 de dezembro, do "The Voice Portugal", João Duarte subiu a palco para interpretar o tema "Para os braços da minha mãe", de Pedro Abrunhosa.

A atuação do concorrente mereceu elogios dos mentores e nas redes sociais foi aplaudida pelos espectadores. Apesar do feedback positivo, o jovem da equipa de Fernando Daniel não conseguiu garantir passagem à próxima fase do programa de talentos da RTP1.

Veja aqui o vídeo.

Os mentores - Sara Correia, António Zambujo, Fernando Daniel e Sónia Tavares - seguem para a próxima fase do concurso de talentos da RTP1 com dois concorrentes cada.

Manuel Antunes e Daniel Pinto são os finalistas da equipa de Sónia Tavares, dos The Gift. Já Sara Correia segue para a próxima etapa do "The Voice Portugal" com Diogo Oliveira e Mafalda Vasques.

Fernando Daniel conta com Guilherme Baptista e Herineu Prescindo na sua equipa, enquanto António Zambujo chega às fases finais com José Bacelar e Maria João Soares.

EQUIPAS:

SARA CORREIA:

Diogo Oliveira

Mafalda Vasques

ANTÓNIO ZAMBUJO

José Bacelar

Maria João Soares

FERNANDO DANIEL

Guilherme Baptista

Herineu Prescindo

SÓNIA TAVARES