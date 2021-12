"The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window" é uma das apostas da Netflix para o primeiro trimestre de 2022. A minissérie protagonizada por Kristen Bell tem chamado a atenção dos espectadores devido ao longo título.

Dos criadores Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, a série "é uma abordagem satírica de comédia negra bem regada a vinho ao thriller psicológico, que vai deixar os espectadores a questionarem-se 'quem?', 'quê?', 'porquê?' e 'por que raio?' até ao fim".

"Para a desgostosa Anna (Kristen Bell), todos os dias são iguais. Senta-se com um copo de vinho, olha pela janela e vê a vida passar sem nela participar. Mas quando um bem-parecido vizinho (Tom Riley) e a sua adorável filha (Samsara Yett) se mudam para o outro lado da rua, Anna começa a ver uma luz ao fim do túnel... isto até testemunhar um homicídio macabro. Ou será que estava a ver coisas?", resume o serviço de streaming.

Michael Ealy, Mary Holland, Shelley Hennig, Cameron Britton, Christina Anthony e Benjamin Levy Aguilar também fazem parte do elenco. Kristen Bell é ainda produtora executiva da minissérie, juntamente com Will Ferrell, Jessica Elbaum e Brittney Segal para a Gloria Sanchez Productions.