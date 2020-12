"The Voice Portugal" chega ao fim no próximo domingo, dia 3 de janeiro. Luís Trigacheiro, da equipa de Marisa Liz, Tiago Barbosa (equipa de Aurea), Tiago Silva (equipa de António Zambujo) e Diogo Leite (equipa de Diogo Piçarra) são os finalistas do programa de talentos. Na última parte da passada gala, Miguel e João, equipa de Aurea, foram os mais votados pelo público e também conquistaram uma passagem à final.

Desde a primeira fase do programa, Tiago Silva tem sido um dos grandes destaques. O cantor popular de profissão, com 20 anos de carreira, escolheu a equipa de António Zambujo e ronda após ronda foi conquistando a confiança do mentor e os votos do público.

"Casado, com 2 filhos, um de 6 meses e outro de 5 anos. É professor de música na Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, há 11 anos. Aos 13 anos começou a fazer bailes, aos 22 anos foi para o conservatório, fez três anos de canto lírico, 2º grau de formação musical e piano. Na sua aldeia em Pampilhosa da Serra, os pais tinham um café e o Tiago nunca queria ir para o café e preferia ficar no quarto a tocar teclado. Aos 13 atuou pela primeira vez, ficou meia hora a tocar o 'Apita o Comboio'", recorda a produção do programa da RTP1.

No "The Voice Portugal", Tiago Silva já interpretou temas de diferentes géneros, como "Bela Portuguesa" ou "Nem às Paredes Confesso". Na semifinal, o cantor escolheu a canção "Guitarra Toca Baixinho".

Veja o vídeo: