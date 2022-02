Com produção executiva de Darío Madrona, um dos criadores de "Elite", "Um de Nós Mente" estreou-se no dia 18 de fevereiro na Netflix e rapidamente chegou ao top diário do serviço de streaming. Esta terça-feira, dia 22, a série baseada no livro de Karen M. McManus ocupa o segundo lugar do ranking em Portugal.

Protagonizada por Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane, Jessica McLeod e Chibuikem Uche, a série acompanha um grupo de estudantes. "Os caminhos de cinco alunos do secundário cruzam-se no castigo, mas será uma letal mistura de homicídio e segredos a mantê-los unidos durante um jogo de gato e rato", adianta a Netflix.

No arranque da primeira temporada, "a escola treme quando o blogger Simon ameaça revelar os segredos mais profundos dos seus colegas". "É então que uma morte coloca quatro alunos na berlinda. Após a publicação misteriosa, o Quarteto de Bayview vê-se envolto em especulações. A polícia encontra óleo de amendoim no cacifo de Addy, e Bronwyn suspeita de má-fé", resume o serviço de streaming.