Natalia Escudero, repórter do primeiro canal da TVE, descobriu durante um direto para um programa matinal, o "La Mañana", que tinha vencido um dos prémios do El Gordo, conhecido por ser a maior lotaria do mundo.

"Amanhã não vou trabalhar", frisou a repórter durante o diretoe m San Vicente del Raspeig, em Alicante, explicando que era uma das pessoas com a fração vencedora. "Tenho um décimo, não estou a brincar. Quando aqui vim comprei um mas não digam a ninguém!", acrescentou.

O momento tornou-se rapidamente viral nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Segundo a Europa Press, apesar da euforia, a repórter conquistou "apenas" cinco mil euros, ficando longe de ganhar os 400 mil euros em jogo.