"A série centra-se em coisas estranhas e interessantes que aconteceram e que não têm explicação. Vivemos num mundo de mistérios. Não sabemos o porquê do universo se estar a expandir. Não sabem qual a matéria escura, não sabemos detalhes sobre as coisas complexas que nos rodeiam. Não sabemos porque é que estamos vivos. Não sabemos o que estamos a fazer aqui. Estamos rodeados por mistérios. Mas alguns desses mistérios são tão grandes e intrigantes que nos fazem perguntar 'como?', 'quando?' e 'onde'?", explica William Shatner.

Em conversa com o SAPO Mag, o ator revela um dos seus momentos favoritos. "Um homem que tem um acidente de carro, fica em coma durante algum tempo. Várias semanas depois, sai do coma e, de repente, consegue tocar piano e torna-se pianista e dá concertos. Nunca tinha visto um piano antes e torna-se pianista e dá concertos. Como é que isso aconteceu? Os mistérios da mente, por exemplo, são tão intrigantes. Isto é só um exemplo para o qual não encontro nenhuma explicação", revela.

"Outro exemplo: existem florestas no Japão para as pessoas ricas que se querem suicidar. Vão para lá porque são atraídas por alguma coisa. Há uma floresta no Japão onde, por algum motivo, as pessoas vão para terminar com as suas vidas. São histórias que nos intrigam", conta William Shatner.

Para William Shatner, o maior desafio enquanto produtor da série foi encontrar os mistérios. "Escolher os mistérios foi um trabalho do produtor Kevin Byrne, é ele o grande produtor da série", frisa o ator em conversa com o SAPO Mag.

"Qual a melhor parte de trabalhar nesta série? Isso é uma boa pergunta. Bem, são os mistérios. Como eu digo, a nossa vida está ligada de formas misteriosas e não sabemos o porquê. Há uma explicação, mas nós, seres humanos, não sabemos as respostas. Então, adoro pensar sobre qual é a resposta para algumas dessas coisas misteriosas e os seus motivos", confessa.

"Os mistérios intrigam-me e é por isso que adoro trabalhar na série 'O Inexplicável', revela, acrescentando que a produção vai continuar depois da primeira temporada: "O canal já nos encomendou mais 20 episódios. Então, estamos neste momento a fazer mais 20 e que também irão chegar a Portugal".